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متحدث جيش الاحتلال: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا فى غزة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:59 ص
متحدث جيش الاحتلال: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا فى غزة الاحتلال الإسرائيلى
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 308 قتلى من الجنود، ووجود 222 أسيرا في غزة، لافتا إلى أن القوات البرية نفذت غارات محدودة في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 102 فلسطينى من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 59 شخصًا من محافظة "الخليل" الجنوبية، بينهم 40 عاملًا من قطاع غزة، والذين طردوا أو هربوا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48 (إسرائيل) نتيجة العنصرية والاضطهاد منذ الحرب الجارية بين فصائل المقاومة وإسرائيل. 

 







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