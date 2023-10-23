متحدث جيش الاحتلال: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا فى غزة

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 59 شخصًا من محافظة "الخليل" الجنوبية، بينهم 40 عاملًا من قطاع غزة، والذين طردوا أو هربوا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48 (إسرائيل) نتيجة العنصرية والاضطهاد منذ الحرب الجارية بين فصائل المقاومة وإسرائيل.