مبعوث الصين للشرق الأوسط يؤكد استعداد بلاده للقيام بأى جهود لاستعادة السلام

أ ش أ

أكد مبعوث الصين فى الشرق الأوسط تشاى جون اليوم الاثنين، استعداد بلاده للقيام بأى جهود من شأنها الإسهام فى عقد حوار يستهدف استعادة السلام فى المنطقة؛ لكن الاحتمالات حاليا مقلقة.

وقال تشاى، وفقا لما أوردته صحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) الصينية عبر موقعها الإلكترونى، "إن الصين ستظل فى حوار مغلق مع المجتمع الدولى والدول العربية للدفع سويا من أجل خفض التصعيد وتجنب وقوع أزمة إنسانية خطيرة"..داعيا إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولى أكبر وأكثر سلطة وتأثيرا للسلام فى أقرب وقت ممكن.

ونوه فى هذا الصدد بمشاركته فى قمة (القاهرة للسلام) التى عقدت أمس الأول السبت فى القاهرة واعتزامه زيارة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن خلال الأيام المقبلة..مشيدا فى الوقت ذاته بالدور القطرى المهم على القضية الفلسطينية.. ومؤكدا استعداد بكين للحفاظ على التواصل والتنسيق مع الدوحة للعب دور بناء فى تخفيف التوتر الحالي.

وقال "إن الآثار غير المباشرة على المنطقة والمجتمع الدولى آخذة فى الانتشار والاحتمالات مثيرة للقلق، وأن الأولوية القصوى هى أن يقوم أطراف النزاع بوقف إطلاق النار فورًا ووقف القتال والالتزام بالقانون الإنسانى الدولى وضمان سلامة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لتهدئة الوضع وتقديم الإغاثة الإنسانية"..مضيفا "يجب على الأطراف المعنية فى المجتمع الدولى التزام الهدوء وضبط النفس والتمسك بالموضوعية والحياد وتعزيز وقف تصعيد الصراع وفتح قنوات الإغاثة الإنسانية فى أقرب وقت ممكن، وتجنب التأثير بشكل أكبر على الأمن الإقليمى والدولي".

وجدد تشاى موقف بلاده الداعم لحل الدولتين بوصفه السبيل الواقعى الوحيد لكسر الحلقة المفرغة للصراع الفلسطينى الإسرائيلي..قائلا "إن السبب الأساسى وراء وصول الوضع بين الجانبين إلى هذه النقطة، هو أن حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة قد تم وضعه على الرف لفترة طويلة وتم تجاهل حق عودة اللاجئين إلى الأبد"..مشددا على أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم والأمن العالمى فى الشرق الأوسط إلا من خلال حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.