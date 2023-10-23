مباحثات جزائرية ألمانية في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

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بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، مع وزير الدولة الألماني لدى وزارة الاقتصاد وحماية المناخ ستيفان وينزال، العلاقات الثنائية الجزائرية-الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية بينهما في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، الأحد، بمقر وزارة الطاقة الجزائرية، للوزير الألماني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد من الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، أعرب الطرفان –خلال هذا الاجتماع– عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الألمان في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والكفاءة الطاقوية بالجزائر.

كما ناقش الطرفان أعمال يوم الطاقة الجزائري-الألماني الخامس، والمزمع عقده بعد غدٍ الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تحت شعار "تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا – الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وبحث الجانبان –وفقًا للبيان– إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، وخفض البصمة الكربونية والانبعاثات، بالإضافة إلى الترابط الكهربائي، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن التدريب.

ومن جهته، أكد وزير الدولة الألماني الاهتمام الذي تبديه الشركات الألمانية للسوق الجزائرية، وأبدى استعداد الجانب الألماني لاستكشاف كل الفرص المتاحة من أجل تطوير التعاون متبادل المنفعة، وتحقيق الأهداف المرجوة لكلا الجانبين.