اليوم السابع
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قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ أعمالها فى قرى مرسى علم اليوم

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:00 ص
قوافل حياة كريمة العلاجية تبدأ أعمالها فى قرى مرسى علم اليوم قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تبدأ اليوم الإثنين، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياه كريمة، الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً على أهالى القرى المختلفة بمدينة مرسى علم، فى عدة تخصصات مختلفة، والتى تبدأ بقرى حماطه والشيخ الشاذلى وتقضى فيها يومين اليوم وغدا الثلاثاء .
 
ومن المقرر أن تستقبل القوافل العلاجية أعمالها بعد إجراء الكشف الطبى بقرى مرسى علم، أن تتوجه إلى قلب المدينة بمركز صحة الأسرة، وتستغرق فيه يومين 25 و26 أكتوبر الجارى، ومنها إلى آخر مطاف القوافل العلاجية خلال الشهر الجارى وهى بقرية حماطه التابعة لمدينة سفاجا. 
 
وكانت انطلقت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر خلال أكتوبر الجارى من قرية الزعفرانة برأس غارب وقضيت يومين فيها ثم انتقلت إلى قرية الحمروين بالقصير ثم قرى الشلاتين وحلايب وبعد ذلك قرية أبو رماد وصولا إلى مرسى علم اليوم.






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