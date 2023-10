فوز فريق جامعة حلوان بالمركز الأول بمسابقة عالمية.. اعرف التفاصيل

*مشروع Cigacycle جامعة حلوان يحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة ايناكتس مصر*

أعلنت جامعة حلوان ، عن فوز فريق إيناكتس ENACTUS"جامعة حلوان بالمركز الأول مكرر في مسابقة العالمية " 1 Race for oceans للعام 2023 عن مشروعه " PLASEA" والتي شارك بها الفريق بأسم مصر وتم الإعلان على أنهم من الاربعه الاوائل علي مستوي العالم Top four at the world level وتهدف فكرة المشروع إلى تقليل أزمة البلاستيك التي تهدد الصيادين والحياة البحرية من خلال إنتاج منتجات بلاستيكية بديلة من نباتات الأعشاب البحرية.