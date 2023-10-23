فحص 1866 طالبا وطالبة خلال حملة 100 يوم صحة بمدارس البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر ، أنه تم فحص 1866 طالبا وطالبة بمدارس البحر الأحمر، من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي، وتنفيذا لترجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور اسماعيل العربى و كيل وزارة الصحة.

وأوضحت مديرية الصحة أنه فى إطار مبادرة 100 يوم صحة تم الدفع بفرقه مدربة على أعلى مستوى لفحص ما يقرب من 1866 طالبا وطالبة بمدارس المحافظة حتى الآن، وعمل التوعيه اللازمة لهم بذلك الشأن لرفع الوعي الصحي لديهم عن كيفية الوقاية من الأمراض المختلفة والتأكيد علي نمط الحياة السليم.

واستهدفت الفرق الطبية حتى الأن طلاب مدارس التضامن للتعليم الأساسى بالغردقة و مدرسة الحراجية بغارب، مدرسة عمار بن ياسر بسفاجا ،مدرسة ابو بكر الصديق بالقصير،مدرسه ال برهان تعليم اساسى بمرسى علم ، مدرسة عدلى منصور بالشلاتين و مدرسة احمد زويل الابتدائيه بحلايب، مدرسة السلام بنين بالغردقه و مدرسه الأمل الابتدائيه بالغردقه و مدرسة السلام بنات بالغردقة، حيث وصل عدد الذين تم فحصهم حتى الأن 1866 طالب وطالبه .

كما وصل عدد الحالات المرضية المستخرجة 115 حالة ، عدد حالات مبادره الأمراض المزمنة 101 و عدد حالات مبادرة صحة المرأة 89 ، وتم إدخال البيانات الخاصة بهم على النظام الخاص بوزارة الصحة.

وأشار إلى أنه جارى بدء التحويل للطلاب الذين تم اكتشاف إصابتهم بأى مرض، وتشتمل المبادرة علي فحص شامل لطلبة المرحلة الابتدائية يشمل فحص الوزن و الطول-الكشف المبكر عن امراض القلب الروماتيزمية، قوه الابصار -سوء التغذية -التقزم -الانيميا بالتعاون مع التأمين الصحى و التربية و التعليم.