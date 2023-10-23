طوابير من السائحين تتوافد على مقابر ملوك وملكات الفراعنة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من السحر والجمال تتزايد مع دخول أيام الموسم السياحى الشتوى بمدينة الأقصر، عاصمة الحضارة المصرية القديمة جنوب مصر، حيث تتوافد الطوابير والأفواج الكبيرة من السائحين على زيارة أحد أهم المعالم الأثرية فى البر الغربى وهى مقابر وادى الملوك والملكات، والتى ترتفع حالة الإقبال عليها مؤخراً بصورة كبيرة تبشر بموسم سياحي شتوي مميز للغاية هذا العام.

وجاءت تلك الزيارات السياحة الضخمة مع خطوات من رجال الآثار بفتح مقابر جديدة أمام السياح فى منطقة وادى الملوك والملكات، حيث أعلنت منطقة وادى الملوك الأثرية غرب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور على رضا مدير المنطقة، عن استمرار أعمال التطوير الشاملة في المنطقة لخدمة الأفواج السياحية التي تزور شرق وغرب الأقصر من دول العالم المختلفة، حيث تقرر فتح 3 مقابر لملوك من القدماء المصريين أمام الزوار، وغلق 2 آخرين لإجراء عمليات الترميم الدقيقة.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور على رضا مدير منطقة وادى الملوك الأثرية غرب الأقصر، إنه تم التنبيه على كافة المرشدين السياحيين والمهتمين بالشأن الأثري، إنه سوف يتم إعادة فتح مقابر الملوك رمسيس التاسع رقم 6، والملك سيتي الثاني رقم 15، والملك سابتاح رقم 47، وذلك أمام الزائرين بمنطقة وادي الملوك، موضحاً إنه سوف يتم غلق مقابر الملوك رمسيس الثالث رقم 11 والملك رمسيس السابع رقم 1، وذلك لبدء أعمال الترميم المعمارى والدقيق داخل تلك المقابر وذلك من صباح اليوم الأحد الأول من أكتوبر 2023، موجهاً خالص التحية لكافة العاملين فى الترميمات لخدمة زوار الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح الدكتور على رضا مدير منطقة وادى الملوك الأثرية، إنه تم مع بداية شهر سبتمبر الماضى إعادة فتح مقبرة الملك مرنبتاح رقم 8 ومقبرة الملكة تاوسرت رقم 14 بوادي الملوك، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الترميم وتجهيز المقبرتين للزيارة، وتم غلق مقابر الملوك رمسيس التاسع رقم 6 والملك سيتي الثاني رقم 15 والملك سابتاح رقم 47 وذلك لإجراء أعمال الترميم المعمارى والدقيق.



الإقبال السياحى الكبير من السائحين على المقابر



الإقبال الكبير على مقابر وادى الملوك والملكات

مقابر وادى الملوك والملكات بالأقصر



جانب من الإقبال على مقابر وادى الملوك والملكات