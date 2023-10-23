طقس الخليج.. ممطر بالسعودية سحب بالإمارات معتدل بالبحرين وحار فى الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها ."

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس، اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية /10 – 20 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 02:54 والثاني عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة05:51 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والثاني عند الساعة 22:32

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ .

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، معتدل ولكنه دافئ مع بعض السحب خلال النهار .

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 35 م درجة الحرارة الصغرى 24 م.. الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 20 %