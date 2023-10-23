ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز المنشاه فى سوهاج لتطهير المحطة السطحية

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه، بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشاه بسوهاج يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم ولمدة خمس ساعات، ويوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانيه عشر ظهرا من نفس اليوم ولمدة خمس ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة والتطهير لمحطة مياه المنشاه المرشحة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه سيتم تشغيل المحطات النقالى والارتوازى بكامل طاقتها خلال فتره التطهير ،كما سيتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.