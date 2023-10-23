اليوم السابع
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صرف مرتبات العاملين بالدولة للشهر الجارى بدءًا من اليوم الاثنين 23 أكتوبر

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 01:00 ص
صرف مرتبات العاملين بالدولة للشهر الجارى بدءًا من اليوم الاثنين 23 أكتوبر وزارة المالية
كتب أحمد يعقوب

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تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة للشهر الجارى بدءً من اليوم الاثنين  23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءً  من ٢٣ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت الوزارة  بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

 







وزارة المالية

العاملين بالدولة

مرتبات ماكينات الصراف الآلى




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