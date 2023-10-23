شعبة الدواجن: استقرار الطلب على الفراخ في مصر.. والكيلو بـ 65 جنيها

كتب - إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، استقرار الطلب على الدواجن في الأسواق وسجل كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 65 جنيها للكيلو مقابل مستويات وصلت إلى 74 جنيها للكيلو قبل بدء تطبيق مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بخفض السلع الغذائية والدواجن والبيض والبقوليات بنسبة 15 إلى 25 %.

وأشار رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، إلى أن سعر الكيلو للمستهلك يسجل 73 جنيها ويصل 75 جنيها في بعض المناطق في حين يسجل سعر كرتونة البيض تسجل 128 جنيهًا، وسعر الكرتونة البلدى 136 جنيهًا، وتصل وسعر كرتونة البيض الأحمر 130 جنيهًا.

وبدأت مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار في الانعكاس على أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪ حيث تستهدف المبادرة ضبط الأسعار لمدة 6 أشهر وهي مبادرة تم اطلاقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية و الصناعية.

وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهى "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض.