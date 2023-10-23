سفير الهند بالقاهرة يلتقى محافظ شمال سيناء ويكشف تفاصيل المساعدات الهندية لغزة

شمال سيناء - محمد حسين

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، خلال زيارته إلى مدينة العريش وأشاد المحافظ بالعلاقات الثنائية المصرية الهندية التى لها بعد تاريخى وممتد، مؤكداً على أن مصر حريصة على تعميق وتعزيز العلاقات مع جميع القوى والدول الصديقة والشقيقة ومن بينها الهند.

وثمن المحافظ الجهود التى تبذلها الحكومة الهندية لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وآخرها تقديم 36.5 طنا من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

ووجه سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه الشكر لمحافظ شمال سيناء على حسن الاستقبال، مؤكدا على وصول طائرة هندية محملة بمواد الإغاثة لصالح غزة، حيث تم تسليمها إلى "الهلال الأحمر المصري" لنقلها إلى فلسطين.

وأضاف أن المساعدات تشمل مواد الإغاثة وإمدادات طبية (حوالى 6.5 طن) ومواد الإغاثة (حوالى 30 طنًا) والتى تضم خيام ومواد صحية أساسية وأقراص تنقية المياه، وما إلى ذلك، مشيرًا إلى أن الهند تدعم فلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهماتها فى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا).

وأشار إلى الهند تقدم أيضًا مساعدات اقتصادية متنوعة لفلسطين بقيمة بلغت حوالى 141.2 مليون دولار، بما فى ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار علاوة على دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار.