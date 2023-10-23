سفير الكويت بالقاهرة يثمن دور مصر في توصيل المساعدات لغزة

التقى اليوم غانم الغانم السفير الكويتى بالقاهرة، اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة.

وثمن الغانم الاستقبال المصرى لمساعدات الإغاثة المقدمة للشعب الفلسطينى والتى وصلت إلى مطار العريش الدولى بشمال سيناء.

وأكد السفير الكويتى أن تسهيلات استلام المساعدات تمت بدون أى عوائق، مشيرا إلى بداية جسر المساعدات التى بلغ حجمها اليوم 60 طنا و3 سيارات إسعاف فى سبيل توصيلها إلى قطاع غزة فى أقرب وقت.

من جهته رحب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الجهود الإغاثية مثمنا بدور دولة الكويت فى الدعم المعهود منها فى كل الازمات وأشار إلى جهد الدول العربية والأجنبية التى أرسلت طائرات مساعدات منذ بداية الأزمة. وأكد محافظ شمال سيناء استعداد القطاع الصحى فى شمال سيناء لكل التداعيات فى ظل حالة الاستنفار التى تتخذها المحافظة فى كافة مجالات الخدمات منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب فى قطاع غزة.