اليوم السابع
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رسائل الرئيس السيسى لرئيس وزراء هولندا بشأن إيصال المساعدات لغزة.. إنفوجراف

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:18 ص
رسائل الرئيس السيسى لرئيس وزراء هولندا بشأن إيصال المساعدات لغزة.. إنفوجراف الرئيس السيسى ورئيس وزراء هولندا

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة

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تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط،

 

تجنب التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

 

أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع

 

أكد الرئيس أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة

 

شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة

 







غزة

إسرائيل

مصر

معبر رفح

هولندا

فلسطين




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