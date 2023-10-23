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رئيس وزراء فلسطين: ننسق مع الجانب المصرى لإدخال مواد الإغاثة من معبر رفح

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 10:53 ص
رئيس وزراء فلسطين: ننسق مع الجانب المصرى لإدخال مواد الإغاثة من معبر رفح رئيس الوزراء الفلسطيني
كتب محمد عبد العظيم

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قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحديث عن تحضير إسرائيل لاجتياح بري لغزة يعني مزيدا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، متابعا: "مجلس الوزراء يؤكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري وهي مسئولية دولية.. ونتابع مع الأخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رفح".

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ادعو إلى السماح للصحافة الدولية للوصول إلى غزة لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال.. ونسعي للحرية والاستقلال لن يتوقف.. ومجلس الوزراء يتابع اليوم ما يجري في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.. والعهد والوفاء لشعبنا وادعو مجلس الوزراء للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء".

 

 







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