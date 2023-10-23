اليوم السابع
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رئيس وزراء اليونان لأهالى أسرى إسرائيل: تحريرهم يجب ألا يكون بتكلفة إنسانية

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:56 م
رئيس وزراء اليونان لأهالى أسرى إسرائيل: تحريرهم يجب ألا يكون بتكلفة إنسانية ميتسوتاكيس
كتبت: هناء أبو العز

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فى محاولة للعب على المشاعر، والتأكيد على حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس، قام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتياهو، باصطحاب رئيس الوزراء اليونانى، كرياكوس ميتسوتاكيس، للقاء أقارب الأسرى الذين اختطفتهم إحدى الفصائل الفلسطينية فى طوفان الأقصى 7 أكتوبر، وذلك خلال زيارته لإسرائيل.

 فى حين وجه كيرياكوس ميتسوتاكيس لرئيس وزراء إسرائيل، من بين أمور أخرى رسالته بضرورة وقف العنف ضد فلسطين قائلًا: مهما حدث فإن تحريرهم يجب أن يحدث دون تكلفة إنسانية، وفقًا لما نشرته cnn فى نسختها اليونانية.

 

 

 

 

 

 







اليونان

أسرى إسرائيل

نتنياهو



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