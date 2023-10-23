اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس بوليفيا السابق يدعو لإعلان إسرائيل دولة إرهابية وقطع العلاقات معها

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 03:00 ص
رئيس بوليفيا السابق يدعو لإعلان إسرائيل دولة إرهابية وقطع العلاقات معها الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس
وكالات

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دعا الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، حكومة بلاده إلى قطع العلاقات مع تل أبيب، وإدانة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وإعلان إسرائيل دولة إرهابية.

وكتب موراليس على منصة "إكس": "أكرر الدعوة لحكومتنا إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وإدانة المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بشكل واضح وحاسم".

وأضاف: "كل من لا يرفض الإبادة الجماعية هو شريك فيها، لا يمكن السماح بالإبادة الجماعية في فلسطين، يجب إعلان إسرائيل دولة إرهابية".

وفقا لموراليس، تم قطع العلاقات بين بوليفيا وإسرائيل في عام 2005 بناء على "المبادئ السلمية والمناهضة للإمبريالية" للحكومة الاشتراكية.

وأضاف: "بعد الانقلاب في نوفمبر 2019، بدعم من الولايات المتحدة، أطاعت الحكومة الأوامر الإمبراطورية(الأمريكية)، وأعادت العلاقات مع إسرائيل، لقد مرت ثلاث سنوات على هذه العلاقات للأسف."

 

 







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غزة




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