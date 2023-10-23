اليوم السابع
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"حيلة ماكرة".. كيف تمكنت عصابة السلام من سرقة السيارات؟

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:48 م
"حيلة ماكرة".. كيف تمكنت عصابة السلام من سرقة السيارات؟ حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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استعمت نيابة السلام، لأقوال 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام عبر ذمة التحقيقات.
 
المتهمين الأول والثاني اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين وبيع أحدهما لعملائهما سيئي النية 3 أشخاص، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سيارتهم.
 
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت.
 
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
 
 




 
 

 







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