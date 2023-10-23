حبس 4 عاطلين بتهمة ترويج العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بعين شمس

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا فى عين شمس تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم عين شمس مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم.

وتبين من التحقيقات أيضا، أن أحد المتهمين يعمل موظفا بشركة دعاية وإعلان، بينما المتهم الثانى يعمل محاسبا، والمتهمان الآخران يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهتهم أمام النيابة العامة اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.