جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين قادمتين من قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيرتين قادمتين من قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوضع كارثي بعدما قصف الطيران الإسرائيلي مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وأشار مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن الوضع سيئ للغاية، ويعتبر هذا الأمر مجازر ترتكب بحق المدنيين، فهناك أكثر من 600 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في أقل من 24 ساعة.