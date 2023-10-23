جوزيب بوريل: الأولوية فى الوقت الحالى لتوصيل المساعدات إلى غزة

كتبت: هناء أبو العز

أكد جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالمفوضية، على ضرورة الوصول إلى هدنة إنسانية، للسماح بدخول الدعم الإنساني إلى غزة وتوزيعه، خاصة وأن نصف سكان غزة قد انتقلوا من منازلهم.

وأشار بوريل، في مؤتمر صحفى، قبل بدء اجتماع وزراء خارجية أوروبا في لوكسمبورج، إلى أن الأولوية في القوت الحالي، هو توصيل الدعم الإنساني إلى غزة، مشيرًا إلى زيادة الاتحاد الأوروبى الدعم لفلسطين.



أنطونيو جوتيريش يدعو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأكد بوريل على جهود المجتمع الدولى لحل الأزمة، ففي القاهرة، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نداءً للسماح بدخول هذه المساعدات الإنسانية، ففي اليوم الأول، سُمح لعشرين شاحنة بالدخول ، وبالأمس، كان العدد حوالي 20 شاحنة أخرى، لكن في الأوقات العادية، بدون الحرب، كانت تدخل إلى غزة 100 شاحنة يوميا، لذلك، من الواضح أن 20 شاحنة ليست كافية.

وأشار جوزيب إلى دعوة المفوض المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، يانيز ليناريتشيتش، للمشاركة في المجلس اليوم، والذي سيبلغنا أنه من المهم جلب المزيد من الدعم الإنساني، ومن المهم أن يكون هناك وقود لتشغيل محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه، وإلا فلا ماء ولا كهرباء، وبدون الماء والكهرباء، بالكاد تستطيع المستشفيات العمل، ومن المهم إحضار المزيد وبشكل أسرع وعلى وجه الخصوص إدخال الأشياء الأساسية التي تساعد على استعادة إمدادات المياه والكهرباء.



بوريل: علينا التفكير فى إحياء العملية السياسية وأكد بوريل ضرورة مناقشة دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية، وهي ضرورية أيضاً، حتى من أجل إعادة الرهائن، كما يجب أن تتوقف الهجمات الصاروخية التي تطلقها الفصائل الفلسطينية، في جميع أنحاء غزة، وعلينا أن نبدأ بالتفكير في كيفية إحياء العملية السياسية، لكن تبقي الأولوية في الوقت الحالي هي توصيل الدعم الإنساني إلى غزة.

وأكد بوريل، أن القوى العظمى نسيت عملية السلام لفترة طويلة، معتقدة أنها ستحل لوحدها أو أنها لا أهمية لها لذا فعلينا مواصلة العمل على ذلك، وأطلقنا هذه المبادرة "جهد يوم السلام" خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنبدأ في مناقشة ذلك. عائق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وردًا على سؤال حول المتسبب في إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أجاب بوريل، إن مصر مستعدة للسماح لجميع الشاحنات المصطفة بالدخول، و لا أريد أن ألقي اللوم على أحد.

وأوضح بوريل، مناقشة قمة القاهرة للسلام الهدنة الإنسانية، كما أنها ستكون على طاولة الزعماء في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبى، لذا سيتم مناقشته في اجتماع اليوم.

وأشار بوريل، عن أسباب دعم أوروبا لإسرائيل، وهو أنها كانت تعانى من واحدة لأنها كانت تعاني من واحدة من أكبر الهجمات ضد الشعب اليهودي وهذا يجب إدانته بشدة ونحن نفعل ذلك، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أيضًا الفلسطينيين الأبرياء الذين يُقتلون.