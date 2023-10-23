اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال النصف الأول من شهر أكتوبر..

جمارك مطار القاهرة الدولى تحرر 20 محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:46 ص
جمارك مطار القاهرة الدولى تحرر 20 محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة جانب من المضبوطات
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك 20 محضر تهرب وضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر اكتوبر منها 5 محاضر في مبني الركاب رقم (1) و 6 محاضر في مبنى الركاب رقم (2) و 9 محاضر في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية .
 
وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من السجائر الإلكترونية وقطع الحلوي المطعمة بمخدر THC و CBD وعدد من الأسلحة البيضاء ومنظار يتم تركيبه علي سلاح ناري وطلقة نارية وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية ومستلزمات طب وجراحة العظام وفراء الثعالب.
 
ويأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
 
 






الجمارك

مصلحة الجمارك

التهرب الجمركي

جمارك




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة