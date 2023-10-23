جمارك مطار القاهرة الدولى تحرر 20 محضر تهرب وضبط جمركي بمطار القاهرة

كتب أحمد يعقوب

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك 20 محضر تهرب وضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر اكتوبر منها 5 محاضر في مبني الركاب رقم (1) و 6 محاضر في مبنى الركاب رقم (2) و 9 محاضر في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية .

وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من السجائر الإلكترونية وقطع الحلوي المطعمة بمخدر THC و CBD وعدد من الأسلحة البيضاء ومنظار يتم تركيبه علي سلاح ناري وطلقة نارية وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية ومستلزمات طب وجراحة العظام وفراء الثعالب.

ويأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.