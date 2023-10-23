جامعة الإسكندرية تناقش قواعد تشكيل لجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه

الإسكندرية أسماء على بدر

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية المنعقد اليوم الاثنين برئاسة الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، القواعد المُنظمة للجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الإسكندرية.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق المجلس على منح الدرجة لعدد من رسائل والماجستير والدكتوراه.

ووجه الدكتور هشام سعيد بتعميم المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (فصل دراسي، أو عام أكاديمي) على وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وأشار سعيد ان وزارة التعليم العالي بصدد الإعلان عن مشروع تنمية الموارد البشرية في قطاعي الصحة والتعليم (EJEP- HRDP) لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بكل من قطاعي الصحة والتعليم للارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية.

ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيست لندن university of east London. ، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة Nanjing agriculture university.