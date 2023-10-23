تنظيم قافلة علاجية بقرية إصلاح الغيط في الدقهلية لمدة يومين

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية ، عن تنفيذ خطة لقافلة علاجية اليوم بقرية إصلاح الغيط الكبير التابعة لمدينة جمصة، تضم مختلف التخصصات الطبية، ويكون الكشف والعلاج خلالها مجانا.

وأوضح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أنه تم وضع خطة تتضمن 5 قوافل طبية على عدد من القريو تستمر لمدة يومين في مراكز ميت غمر، وشربين، وبلقاس، وجمصة، مؤكدًا أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها أن تكون من الأماكن الأكثر احتياجا، والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

وأضاف أن القافلة الطبية سوف تستمر لمدة يومين، وهو 23 و24 بقرية إصلاح الغيط الكبير بجمصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير كافة احتياجات المرضى من الأدوية والعلاج بالمجان، واستمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، والوصول بالخدمة الطبية والرعاية الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.