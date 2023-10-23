تلاميذ مدرسة ابتدائية ينظمون ممرا شرفيا للمدير لبلوغه سن المعاش.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نظم تلاميذ ومعلمى مدرسة التربية القومية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، ممر شرفى لمدير المدرسة منتصر نفادى بمناسبة بلوغه سن المعاش.

وفوجىء منتصر نفادي حسن ابو العنين ،مدير مدرسة التربية القومية ، بتلاميذ ومعلمى المدرسة يستقبلونه بممر شرفى فى طابور الصباح فى اخر أيام عمله ، ووصوله لسن المعاش .

وقال منتصر نفادى ،انه سعيد بتنظيم تلاميذ المدرسة الممر الشرفى له، فى اخر ايام عمله بالمدرسة، لوصوله لسن المعاش ، مقدما الشكر لتلاميذ ومعلمى المدرسة على هذا الموقف النبيل.

وقال منتصر نفادى ،أنه بدأ عمله مدرس بالأزهر الشريف عام 1988 ثم تدرج فى العمل مدرس اعدادي 1992 ،بإدارة الواسطى بمدرسة الحومه الاعدادية المشتركة، ثم مدرسة الزيتون الاعدادية المشتركة بإدارة ناصر التعليميه، مدرس بمدرسة باروط بنات الاعداديه، مدرس أول دراسات اجتماعية بمدرسة باروط الاعداديه بنين، مدرس تاريخ ثانوي بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بباروط لمدة عشرة سنوات ، موجه دراسات اجتماعية بإدارة سمسطا التعليميه، موجه اعدادي بإدارة بني سويف، موجه تاريخ ثانوي بإدارة بني سويف، موجه أول تاريخ بإدارة الواسطى، موجه أول تاريخ بإدارة ببا التعليمية، موجه أول تاريخ بإدارة بني سويف التعليمية، ثم العودة للتدريس بمدرسة الثانوية للبنات القديمة، ثم مديرا للتعليم الاعدادي بإدارة بني سويف التعليمية واخيرا مديرا لمدرسه التربية القومية.