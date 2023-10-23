تعرف على شروط​ اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا

كتب محمد أسعد

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر من المعايير التالية: