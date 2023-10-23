تعرف على المشروعات الفائزة فى مسابقة المشروعات الذكية والخضراء بمحافظات القناة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن فوز مشروع الاستدامة في توجيه وإرشاد السفن لهيئة قناة السويس باستخدام الطاقة المتجددة عن فئة المشروعات الكبرى مقدم من محمود محمد محمود ومصطفى الرافعي، ومشروع مصنع تدوير المخلفات بأبوبلح عن فئة المشروعات المتوسطة) مقدم من مهندس مايكل حنا شكري، ومشروع تطهير السفن والوحدات البحرية بالتبخر كأحد مشروعات الدعم اللوچيستي لشركة قناة السويس عن فئة المشروعات الصغيرة مقدم من المهندس محمد مختار ندى. ومشروع مولد كهربائي بدون وقود عن (فئة الشركات الناشئة) مقدم من محمد عبد الرحمن أمين والمهندس محمد سامي حمدي، ومشروع المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المناخية عن (فئة المشروعات غير الهادفة للربح) مقدم من لواء هنري إميل إبراهيم.

ومشروع تربية المواشي والأثر البيئي عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة مقدم من د.هبة الله عبد المنعم وفريق العمل.

كما أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن فوز مشروع بنشمارك السويس لإنتاج المشروعات الأمونيا الخضراء، عن فئة المشروعات كبير الحجم مقدم من د. أحمد محمد فكري بهجت، ومشروع إنتاج السماد العضوي (كمبوست) من المخلفات الصلبة العضوية والمنزلية، عن فئة (المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح) مقدم من محمد سعد كامل حسن، ومشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة كوقود بديل لمصانع الأسمنت، عن فئة (المشروعات المتوسطة) مقدم من وفاء رمضان إبراهيم حسین ومشروع إعادة تدوير المطاط والكاوتشوك والإطارات المستهلكة، عن فئة (المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة) مقدم من نيفين سعد فؤاد طوس.

ومن جانبه أعلن المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد عن المشروعات الست الفائزة عن محافظة بورسعيد بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث أعلن عن فوز مشروع إنتاج المطاط الخام واستخلاص بوليمرات المطاط من الإطارات المستعملة، عن فئة (مشروعات كبيرة الحجم) مقدم من إبراهيم حسن جودة ومشروع (محطة معالجة مياه أبار الغاز)، عن فئة (مشروعات متوسطة الحجم) مقدم من تامر الريس ومشروع (تصنيع ماكينة نسيج صديقة للبيئة) عن فئة (مشروعات صغيرة الحجم) مقدم من أسامة عبد المنعم شرف، ومشروع (قتال أكواكيور) عن فئة مشروعات ناشئة مقدم من إسلام محمود قناوي و مشروع (إعادة تدوير النفايات الإلكترونية) عن فئة (المبادرات الغير هادفة للربح ) مقدم من أحمد ناصر الخياط، ومشروع (إیکولارم) عن فئة (مشروعات متعلقة بالمرأة) مقدم من أسماء عصام هجرس.

جاء خلال المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية الذي يأتي على مستوى محافظات إقليم القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس).