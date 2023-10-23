تعرف على أماكن إنشاء 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمختلف المحافظات

أماكن المناطق المخصصة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية..

" السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف (كوم ابو راضي) - سوهاج الجديدة - قسطل - أرقين - كركر - أبو سمبل - الطور - السلوم - القنطرة شرق - رفح - العوجة - الحسنة - النقب - طابا - الطور - رأس سدر - بئر العبد ".

تم افتتاح ميناء 6 أكتوبر الجاف، ووقعت وزارة النقل عقد تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان.