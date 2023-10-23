اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل سائق لودر بضربة على رأسه فى التبين

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:18 م
تجديد حبس المتهم بقتل سائق لودر بضربة على رأسه فى التبين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق لودر بعدما اعتدى عليه بضربه على الرأس بآلة حادة.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة التبين، إخطارًا من المستشفى بوصول سائق لودر جثة هامدة نتيجة أصابته فى  الرأس.
 
وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من والتحقيقات ، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الثاني على السائق بألة حادة بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا.
 
ولاذ المتهم بالفرار خشية ملاحقته من قبل الأهالي لكن مطاردة الأهالى له وتضييق الخناق عليه حالت دون هروبه وسقط فى قبضة الأهالى وتم القبض عليه  بأحد الأكمنة.






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ضرب افضى الى موت




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