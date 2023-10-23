بيطرى الأقصر تعلن استمرار تحصين الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة في ضوء متابعة أعمال الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، من أغنام وماعز 12282 حيوان تضمنت عدد الاغنام المحصنة 10579، وعدد الماعز المحصنة 1703، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، فضلاً عن مرافقة أطباء الإرشاد البيطري للجان التحصين لتوعية مربي وتجار الأغنام والماعز بأهمية وضرورة تحصين الأغنام والماعز الخاصة بهم، والتوعية بخطورة هذا المرض الوبائي وما يسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية وكذلك توعيتهم بطرق الوقاية من المرض، هذا وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بتنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز لعام 2023.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر الدكتور فتحى سلمى، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز لعام 2023، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر مربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.



إستمرار تحصين الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة



تحصين الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة