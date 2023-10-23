بى بى تعين وائل شاهين نائباً للرئيس الإقليمي للشركة في مصر

أعلنت شركة بي بي عن تعيين وائل شاهين نائبا للرئيس الإقليمي لشركة بى بى فى مصر، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.

وقد تولى وائل شاهين العديد من المناصب القيادية والتقنية في مجال الاستكشاف وهندسة البترول على مدار أكثر من 30 عامًا في مصر وكندا وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان وترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة الأمريكية. قاد وائل خلال هذه الفترة العديد من المشروعات الكبرى كمشروع Cypre في ترينيداد وتوباغو، و Tangguh Train 3 في إندونيسيا، وتطوير مشروع خزان/ غزير في سلطنة عُمان. ساهم وائل أيضًا بشكل فعَال فى تطوير وقيادة كوادر فريق الاستكشاف وهندسة البترول لدى شركة بى بى عالمياً طوال مسيرته المهنية.

حصل وائل على بكالوريوس العلوم في هندسة البترول من جامعة القاهرة، بالإضافة الى ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

من جانبه صرح شاهين "إنني أتطلع إلى مواصلة تنمية استثمارات ومشروعات بى بى في مصر وكذلك السعي لضخ استثمارات جديدة في مجال الطاقة المستدامة لدعم جهود تحول الطاقة التي تقودها الدولة".

وعلَق نادر زكى الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بى بى على تعيين وائل شاهين قائلاً: "نحن متحمسون لتولى وائل قيادة أعمال الشركة في مصر وكذلك الانضمام إلى قيادات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأضاف "إن خبرة وائل الممتدة في مجال الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي تعكس التزام شركة بي بي لتنمية أعمالها في مصر من خلال مشروعات الغاز والطاقة منخفضة الكربون كشريك استراتيجي لصناعة الطاقة المصرية."



نادر ذكي الرئيس الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بى بى