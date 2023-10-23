بدء أعمال لجنة التحكيم فى مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" بمشاركة 7 أحياء

‎تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، بدء أعمال لجنة التحكيم المشرفة على تقييم الميادين المشاركة في مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" والتي دشنها المحافظ بداية الشهر الجاري بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل ثلاث ميادين علي مستوي المحافظة.

‎يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، واتساقًا مع رؤية مصر 2030.

‎ومن جانبها، أوضحت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على المسابقة، أن اجتماع اليوم بين لجنة التحكيم التي تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية وكافة الأحياء المشاركة في المسابقة يهدف لتقييم جميع الميادين المطروحة بالمسابقة وفقًا للمعايير العلمية والحضارية، وتضم اللجنة كلًا من طارق القيعى ، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق، محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اسماء السيد المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة

‎وأضافت "مسعود" أن المسابقة يشارك بها 7 أحياء مختلفة، وتأتي مشاركة حي ثان المنتزة في المسابقة بميدان مسجد المندرة، ميدان مدارس بريليانس، 2 حوض امام كارفور وامام مزلقان المعمورة الشاطئ بشارع الملك حفني السياحي بالإضافة إلي سور المنتزه،الجزيرة الوسطى بمحور الشيراتون، كما جاءت مشاركة حي أول المنتزة حديقة مسجد سيدي بشر و حديقة السيوف، بينما شارك حي شرف بحديقة الّنبي بمنطقة كفر عبدة، ميدان الموسيقي برشدي، ميدان تحيا مصر ومسطحات فلوري بمحور المحمودية، نافورة سيدي جابر، فضلًا عن مشاركة حي وسط في المسابقة بميدان زويل، ميدان ساعة الزهور، مثلث أول السلطان حسين، جزيرة امام مكتبة الإسكندرية، جزيرة امام النجدة والغزالتين، وشارك حي الجمرك بميدان احواض الكورنيش، دوران الفنادق بالمنشية، دوران الانفوشي، ويشارك حي العجمي بمربع سكني يضم احواض سي جل، حوض بجوار مسجد الحبيب، احواض امام نادي الاسكندرية للبترول، حوض فرس النهر والجزيرة الوسطي حتي امام الامن المركزي.

‎وفيما يتعلق بمشاركة مركز ومدينة برج العرب في المسابقة فقد شارك بميدان صينية المطار "الهوارية"، بينما شاركت الإدارة العامة للحدائق المركزية بحديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي امام كارفور.

‎يذكر أن محافظ الإسكندرية رصد مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة، حيث تم رصد مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و30 ألف جنيه للمركز الثالث، وذلك لخلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة على نطاق المحافظة.