اليوم السابع: مصر ترفض استهداف المدنيين والعقاب الجماعى والتهجير للفلسطينيين

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:

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