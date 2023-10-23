الوطنية للانتخابات توافق على طلبات ترشح السيسي وزهران ويمامة وعمر للرئاسة

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، بجلسته المنعقدة أمس الأحد على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 المقدمة من كل من المرشحين: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.
وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذى انتهي بعد المداولة الى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.
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