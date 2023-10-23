الموت يغيب "سليمان أبو ماشي" أحد الجنود أبطال حرب أكتوبر من أبناء سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

غيب الموت اليوم الإثنين "سليمان مسلم سويلم أبو ماشى" أحد أبطال حرب أكتوبر من أبناء شمال سيناء عن عمر يقارب 78 عامًا.

وأعلنت أسرته اليوم الأثنين 23 اكتوبر 2023، وفاته بعد رحلة مرض طويلة استمرت قرابة6 سنوات متواصلة في منزله بمدينة العريش.

قال نجله " خالد" إن والده التحق مبكرا بالجيش، وبعد احتلال سيناء فى عام 1967 كان على الجبهة الغربية للقناة، بينما أسرته تسكن قرية "الخروبة"، شرق العريش بشمال سيناء، وهو جنديا فى سلاح الحرب الكيماوية، وفى حرب اكتوبر كان ضمن الجنود المكلفين بمهام العبور والقتال، بعد فترات تدريب صعبة مروا بها قبل الحرب، وعند ساعة الصفر انطلق يؤدى مهامه فى تأمين القوات ضد أى غارات كيماوية محتملة .

وعشق أكثر " العسكرية " وقرر الا يغادرها وبقى جنديا حتى خروجه على المعاش، وكوفئ برحلة حج وعددا من الأوسمة والميداليات التذكارية.

وفي يوم حادث مسجد الروضة الارهابي كان من بين المصلين، وتلقى رصاصات الغدر والإرهاب التى أبت أن تقتله، وأصابته بشلل رباعى، وعاني صابرا 6 سنوات تبعات إصابته بنار الإرهابيين فى رأسة وجسده التي اقعدته كليا عن الحركة.

واشار إن والده يملك عقيدة وطنية فريدة من نوعها، فقد عاش حياة منضبطة لا تعرف الهزل، كما أنه كان يذكرهم فى كل وقت أن خيانة الوطن هى خيانة للدين والعرض، وأن يبقى الواحد منهم دائما محبا لوطنه ولا ينتظر أى مقابل تجاه أى عمل يقدمه لبلده وينتظر اجره دائما من الله.



سليمان مسلم سويلم أبو ماشى أحد أبطال حرب أكتوبر (1)



سليمان مسلم سويلم أبو ماشى أحد أبطال حرب أكتوبر (2)