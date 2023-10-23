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الكنيسة تعلن رحيل الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:12 ص
الكنيسة تعلن رحيل الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، وفاة نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز 90 عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.
 
وُلِد الأنبا أثناسيوس في هولندا في شهر مايو 1933، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 5 مايو 1974، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في 2 يونيو 1974، وسيم أسقفًا عامًّا في 19 يونيو 1994، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في 13 يوليو 2013، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في 28 فبراير 2016.
 
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وفاه الانبا اثناسيوس




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