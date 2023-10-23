القطار الكهربائى الخفيف يستقبل رحلات لطلاب المدارس.. صور

استقبل القطار الكهربائى الخفيف lrt، زيارة لطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، ضمن نشر ثقافة حب الوطن ورؤية انجازات الدولة، حيث يعتبر قطار العاصمة من المشروعات الرائدة ورمز للابتكارات والخطوات المتطورة التى ساعدت فى بناء شبكة المواصلات الحديثة فى مصر.

وبدأت رحلة الطلاب، من محطة مدينة الفنون والثقافة لمحطة عدلى منصور التبادلية على متن القطار، بصحبة عدد من العاملين فى الشركة المشغلة للقطار لشرح مزايا القطار وأهميته فى الربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة والمتنامية فى القاهرة، حيث ابدى الطلاب إعجابهم بنظافة وسرعة القطار وانبهروا بالمبانى المتفردة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى بتمثل الواجهة الجديدة لرؤية مصر للمستقبل.

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التى تعمل فى مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

مواعيد القطار الخفيف:

- فى الاتجاه من محطة عدلى منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:

- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا

- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45

يتوفر قطار كل 10 دقائق فى أوقات الذروة فى الاتجاه من محطة عدلى منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة.

- فى الاتجاه العودة إلى محطة عدلى منصور فتكون أوقات الذروة هي:

- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا

- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة فى اتجاه محطة عدلى منصور

وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة فى اتجاه محطة عدلى منصور

وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر فى اتجاه محطة عدلى منصور

الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.