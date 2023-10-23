الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ5087 شهيدا

كتب ــ أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 5087 شخصا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنا إضافة إلى إصابة 15273 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيدا وما زال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع، مؤكدا تلقي الوزارة 1500 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.

طالب الدكتور أشرف القدرة المؤسسات الدولية بالكشف عن طبيعة السلاح المستخدم في اذابة جلد الجرحى واحضار العلاجات اللازمة له بشكل عاجل.