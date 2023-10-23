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الرئيس السيسي يؤكد لقيادات الكونجرس متانة الشراكة الممتدة بين مصر وأمريكا.. صور

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 04:27 م
الرئيس السيسي يؤكد لقيادات الكونجرس متانة الشراكة الممتدة بين مصر وأمريكا.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وفدًا من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساى جراهام"، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 

 

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكى فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقًا من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة.

الرئيس السيسي - الكونجرس
 
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