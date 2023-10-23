الجامعة العربية تعقد منتديي المجتمع المدنى والشباب العربى حول الأمن الغذائى

بيشوى رمزى

صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنه في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقد دورتها الخامسة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، سيتم تنظيم منتديي "المجتمع المدني" و"الشباب العربي" حول "الأمن الغذائي" في دورتهما الخامسة يومى 24 و25 أكتوبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأفادت بمشاركة عدد من وزراء الشباب بالدول العربية وحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وممثلين عن البرلمان العربي والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية والهياكل الحكومية المعنية بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني والشباب بالدول العربية وعدد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات المدنية وثلة من الشباب العربي.

وأوضحت أبو غزالة بأن المنتديات العربية على هامش القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية قد تم احداثها بقرار من قمة الكويت عام 2009، من خلال مقترح مشترك تقدمت به جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، بهدف بلورة برامج وآليات عملية لتفعيل وتعزيز الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها أخذاً في الاعتبار أهمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لمفهوم الأمن العربي الشامل، لكي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، حيث تم الاتفاق على ان يصاحب القمة ثلاث منتديات تحضيرية هي: منتدى منظمات المجتمع المدني، منتدى الشباب ومنتدى القطاع الخاص، على أن يتم عرض نتائجهم على القمة.

وحرصاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الحفاظ على دورية تنظيم هذه المنتديات سيتم عقد دورتهما الخامسة على هامش القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة بموريتانيا وذلك تأكيداً للدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني والشباب في المنطقة العربية وإبرازاً لإنجازاتهما ومبادراتهما في دفع المسار التنموي للدول العربية.

وأضافت أنه إيمانا بمساهمة القطاع المدني والشباب في رفع التحديات ومواكبة التغيرات الدولية التي تواجهها الشعوب العربية، والدفاع عن أولويات أمنها القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات وجرائم للقوة القائمة بالاحتلال وتجاوزات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزه وما خلفه من شهداء وجرحى ودمار وأوضاع إنسانية مأساوية، يتأكد دور منظمات المجتمع المدني والشباب في مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة اراضيه المحتلة واسترداد حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم.

كما أشارت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إلى أنه سيتم خلال المنتديين استعراض دراسة حول "دور المجتمع المدني في تحقيق الأمن الغذائي العربي"، ودراسة حول "دور الشباب في تحقيق الأمن الغذائي العربي"، كما سيتم رفع التوصيات والرسائل التي ستصدر عن المنتديين إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بمناسبة عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي ستحتضنها نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.