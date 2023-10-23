"الأونروا": غزة تحتاج إلى الوقود بشكل عاجل مثل الماء والغذاء

وقالت مديرة الاتصالات بالوكالة تمارا الرفاعي - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "إن عدم توفر الوقود يجعل من غير الممكن التجول في غزة أو تشغيل محطة تحلية المياه للحصول على مياه شرب النظيفة أو تشغيل المستشفيات وآلات الإنقاذ"، مضيفة أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة تعد جزءا صغيرا مما هو مطلوب لأكثر من 400 ألف نازح يقيمون حاليا في المدارس التي تديرها "الأونروا".. واصفة الوضع بـ "الخطير للغاية".

وأشارت الرفاعي إلى أن المواطنين في القطاع يضطرون إلى تقنين كمية الغذاء.. وتابعت "إننا نعتمد حقا على الوصول المستمر ودون عوائق للشاحنات من رفح إلى غزة".

وكانت إسرائيل قد أكدت في وقت سابق إنها لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.