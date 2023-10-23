استمرار التوعية بالمبادرة الوطنية "لا للبلاستيك" لتوضيح أضراره

أسوان - عبد الله صلاح

أطلق الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان، حملة توعية للمبادرة الوطنية لا للبلاستيك ، والتى تستهدف كافة أطياف المجتمع الأسوانى، للحد من استخدامات البلاستيك.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، اليوم الاثنين، أن الإتحاد نظم بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة، ومنطقة أسوان الأزهرية يوم توعية بمعهد فتيات أسوان الأزهرى الإعدادى والثانوى، ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لا للبلاستيك.

وأشار البيان، إلى أن اليوم التوعوى الذى إنطلق اليوم جاء تحت عنوان كونى فعالة فى مجتمعك، وأدارته ياسمين خليل عضو الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، وتناول أضرار البلاستيك، وحيد الإستخدام على الصحة والبيئة، وكيفية تجنب الآثار الصحية الضارة للبلاستيك، والبحث عن البدائل لاستخدامها تلافيا للآثار السلبية لإستخدام البلاستيك على حياتنا.

وتناول اللقاء دور الطالبات فى توعية مجتمعاتهم المحلية وأهاليهم وحثهم عن كيفة البحث عن البدائل المناسبة.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، ورئيس المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان، بأن أنشطة مبادرة لا للبلاستيك فى أسوان مستمرة وتستهدف جميع أفراد المجتمع الاسوانى، كما يتم التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الأنشطة التوعوية بالمدارس و المعاهد الأزهرية وذلك لتوعية النشىء ليقوموا بدورهم بنقل هذه المعلومات إلى أسرهم و مجتمعاتهم المحلية و ليكونوا على وعى كامل بأضرار البلاستيك وحيد الإستخدام على الصحة و البيئة و كيفية تجنب هذه الآثار السلبية و البحث عن بدائل مناسبة و الدعوة إلى إستخدام هذه البدائل حرصا على الصحة العامة و البيئة من التلوث، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد توسعا فى مثل هذه الأنشطة مع تلاميذ المدارس العامة و المعاهد الأزهرية، وأعضاء مراكز الشباب.