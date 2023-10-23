استمرار أعمال توصيل شبكات وخطوط الصرف الصحى بقرى مدينة الزينية فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى مدينة الزينية، استمرار العمل في توصيل شبكات وخطوط الصرف الصحى المشروع الأبرز بالمدينة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة سير أعمال المشروعات القومية، ووفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وفى هذا الصدد تابعت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري أعمال الصرف الصحي بالقرية، حيث يجرى حفر وتركيب مواسير بولى أسلين 450 ملم بمسافة 150 متر، بدءاً من مركز شباب الزينية بحري وحتى غرفة غسيل خط طرد الزينية قبلي، أمام مخبز أبو طالب شارع طراد النيل الاقصر العشي بقرية الزينية بحرى.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه قد تم غلق الطريق أثناء العمل وتم توجيه المواطنين والسائقين بالطريق البديل، ويتم تنفيذ الأعمال بمتابعة صلاح الدين إسماعيل رئيس القرية.

وفى سياق متصل تابعت الوحدة المحلية لقرية العشى أعمال الصرف الصحي بالقرية، حيث يجري استكمال أعمال شارع نصرالله من منطقة نجع أبوعدس حتى منهل أمام مصنع الرخام على مسافة 200 متر، والتى يتم تنفيذ أعمالها بمتابعة مكي عمر سكرتير القرية، وذلك تحت إشراف حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات النهائية لتشغيل محطة الرفع الرئيسية بالزينية "المدامود بحري"، ومحطة معالجة صرف صحي الزينية، وذلك إستعداداً للتشغيل الجزئي لمشروع صرف صحي الزينية، حيث أن مشروع صرف صحي الزينية يتكون من عدد 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 ألف متر مكعب فى اليوم، وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كيلو متر بأقطار مختلفة لخدمة 100 ألف نسمة، وبلغت تكلفة المشروع مليار و200 ألف جنيه.



أعمال توصيل شبكات وخطوط الصرف الصحى بقرى الزينية



قرى مدينة الزينية تجرى أعمال توصيل شبكات وخطوط الصرف