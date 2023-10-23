استشارى أعصاب: نقص فيتامين ب 12 يسبب تنميل الأطراف

هل جلست يومًا لفترة طويلة وشعرت بتنميل فى قدميك أو استيقظت فجأة على تنميل بذراعك؟ لابد وأنك واجهت هذه المشكلة يومًا ما، ومؤخرًا كشف الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية والأعصاب بقصر العينى، عن أن نقص فيتامين ب 12 من الجسم أحد أبرز الأسباب الشائعة التى تتسبب فى تنميل الأطراف كالأيدى أو القدمين.

وأكد استشارى الأعصاب، أن أغلب من يعانون من نقص هذا الفيتامين فى الجسم، لديهم مشكلات عديدة بالأعصاب والتنميل وقلة التركيز والخمول وقلة النشاط، وضعف التركيز والشعور بعدم القدرة على بذل المزيد من المجهود، بالإضافة لحالة الضعف العام التى يعانيها، فهذا الفيتامين ترجع أهميته إلى أنه يساعد الجسم على إتمام وظائفه بشكل جيد، فضلاً عن تعزيزه لصحة الأعصاب والمخ ووظائفهما.

وقال الدكتور عادل، إن فيتامين ب 12 يمكن الحصول عليه دوائيًا من خلال الأقراص التى يصف الطبيب المختص جرعاتها وفقًا للحالة، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على فيتامين ب 12 من خلال الحقن، التى يصف جرعاتها الطبيب المختص، ومنها الأسبوعية أو الشهرية، فضلاً عن إمكانية الحصول عليه من خلال تناول الطعام الصحى، كالزبادى والجبن واللبن والسمك واللحوم باعتدال، والتغذية الصحية من خلال تناول الخضراوات والفواكه الصحية، وشرب المياه بكثره لترطيب الجسم.

يشار إلى أن هناك أمراضًا تمنع امتصاص فيتامين ب12 حتى لو كان النظام الغذائي للفرد يحتوي على كمية كافية من فيتامين ب 12، فإن اضطرابات سوء الامتصاص يمكن أن تعيق امتصاص هذه العناصر الغذائية المهمة، يمكن لحالات مثل فقر الدم الخبيث، والتهاب المعدة الضموري، ومرض الاضطرابات الهضمية أن تلحق الضرر بالمعدة أو الأمعاء الدقيقة، ما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب 12 بشكل فعال، غالبًا ما يحتاج الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات إلى علاج خاص أو مكملات غذائية للحفاظ على مستويات فيتامين ب12 لديهم.