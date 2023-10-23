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إحالة لصين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة غرفة كهرباء بمنطقة كرداسة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:29 ص
إحالة لصين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة غرفة كهرباء بمنطقة كرداسة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة لصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بمحاولة سرقة غرفة كهرباء بمنطقة كرداسة، وقررت في وقت سابق حبس المتهمين وطالبت بسرعة التحريات لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.
 
وألقى القبض على المتهمين أثناء محاولتهما سرقة أسلاك غرفة كهرباء بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة، وبحوزتهم أدوات تستخدم في قطع الأسلاك.
 
وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما حاولا سرقة غرفة الكهرباء وبيع المسروقات لتجار الخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
 
 
 






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