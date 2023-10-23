إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى العجوزة للمحاكمة الجنائية

كتب ـ أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة العجوزة للمحاكمة الجنائية، وقررت في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهمون الثلاثة بالتنقيب عن الآثار في العجوزة، أمام جهات التحقيق بأن شخص أوهمهم بوجود كنز أثرى أسفل العقار الخاص بأحدهم، والذي شهد عملية التنقيب، مما دفعهم لاتخاذ قرار بالحفر.

أضاف المتهمون، أنهم جهزوا أدوات تستخدم فى الحفر، وبدأوا فى عملية التنقيب، وأحدثوا حفرة عميقة بهدف التنقيب على الآثار.

وتحفظت الجهات المعنية على العقار الذي شهد عملية الحفر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب لجنة من المختصين الأثريين، لمعاينة مكان الحفر، وبيان احتواءه على آثار من عدمه.

وتم إلقاء القبض على المتهمين الـ 3، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.