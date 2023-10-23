ألمانيا تخلى مقر القناة الثانية والمبانى المجاورة بعد الإبلاغ عن قنبلة

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الشرطة الألمانية، إخلاء عدد من المباني في مدينة ماينتس، بعد تلقى تهديد بوجود قنبلة تستهدف قناة "ZDF" الثانية بالتليفزيون الألماني، وتفحص الشرطة المقر بمساعدة الكلاب المدربة.

وقال الشرطة في بيانها، أنها تعمل على تفتيش المقر بمساعدة الكلاب المدربة وأن حركة المرور في المنطقة المحيطة قد تشهد اضطرابا.

من ناحية أخرى، يتولى الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، مهمة إجراء تحقيقات في محاولة إضرام حريق في معبد يهودي هناك.

وأوضح الادعاء سبب توليه التحقيقات بالطبيعة المتصاعدة للهجوم.

ووفقًا لبيانات الجالية اليهودية كان مبنى يضم عدة مؤسسات يهودية في وسط برلين تعرض للرشق بزجاجات حارقة ليلة الأربعاء الماضية.

ويضم المبنى دار رعاية نهارية للأطفال إلى جانب المعبد وأفادت هذه البيانات بأن المبنى لم تندلع فيه النيران، ولم يتأثر بالاعتداء .