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أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 09:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وسط تذبذب في أسعار المعدن الثمين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2440 جنيها للجرام، في حين يترقب السوق تطورات ملحوظة في الأونصة بالبورصة العالمية.

 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 24 يسجل 2788 جنيها.

 

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

 

عيار 18 يسجل 2092 جنيها.

 

الجنيه الذهب 19520 جنيها.

 

توقعات أسعار الذهب 

استطاع الذهب التداول بالقرب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة وشهد تراجع في مكاسبه بشكل واضح بمجرد الاقتراب من هذا المستوى الأمر الذي يدل على وجود عمليات بيع عند هذه المنطقة.

هناك تشبع في الشراء في الذهب على المؤشرات الفنية من شأنه أن يقلل من زخم صعود الذهب خلال الأسبوع القادم، لذا من المتوقع أن يتعرض الذهب لبعض التراجع كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير والمتواصل الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين.

التصحيح قد يعود بالسعر إلى المستوى 1960 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1950 دولار للأونصة، وبمجرد تجميع الزخم الكافي مع شرط استمرار حافز الصعود سيعود الذهب لاختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
 






اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب



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