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أخبار 24 ساعة.. طرح لحوم طازجة بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. طرح لحوم طازجة بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لحوم ـ ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

الأزهر للفتوى: يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين وللمزكى أجران
الأرصاد تكشف تفاصيل إعصار "تيج" ببحر العرب واحتمالية تأثيره على مصر
منظمة اليونسيف: سيظل 43 % من الأطفال يعانون من فقر التعلم حتى عام 2030
وزر الصحة يتفقد الخدمات المستحدثة بمركز علاج الأورام فى محافظة سوهاج
وزير الصحة يشدد على رفع كفاءة العمل بمستشفى سوهاج التعليمى
وزير الصحة يتابع مؤشرات العمل بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار بسوهاج
وزير الصحة: انتهاء24 مشروعًا في سوهاج بتكلفة 1,036 مليار جنيه منذ عام 2014
وزارة الأوقاف: افتتاح 10 مساجد الجمعة المقبلة منها 9 جديدة وآخر صيانة وتطويرًا
وزارة التعليم: مصر فى المستوى المتوسط لاختبارات Timss للطلاب حتى عمر 14 عاما

 







وزارة التموين

طرح لحوم طازجة

مبادرة تخفيض الاسعار

اخبار مصر




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