أخبار الاقتصاد اليوم.. إتاحة مرتبات أكتوبر بالزيادة.. واكتشافات أثرية جديدة

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 23-10-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته وزارة المالية اليوم بإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووافق عليها مجلس النواب، بالإضافة إلى أخبار أخرى جاءت وفقا لما يلي:

المالية: مخصصات مرتبات أكتوبر بالزيادة الجديدة متاحة فى الجهات الإدارية

أكدت وزارة المالية، أنه تمت إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ووافق عليها مجلس النواب، وقد تمكنت بالفعل بعض الجهات الإدارية من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت في إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة التي تمثل 300 جنيه إضافية فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات في موعدها دون تأخير مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة في استمارات منفصلة.

زاهى حواس يعلن اكتشافات أثرية جديدة بوادى الملوك

اعلن الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير ورئيس البعثة المصرية التى تعمل بوادي الملوك عن اكتشافات جديدة بوادي الملوك.

وذكر أن البعثة المصرية تمكنت من اكتشاف مقبرتين 65 و 66 والأخيرة هي مقبرة ملكية خالية، مشيرًا إلى أن البعثة تعمل على العثور على مقبرة نفرتيتي.

الاتصالات: 104 ملايين اشتراك بالمحمول فى مصر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول "خطوط المحمول المستخدمة بالسوق"، إلي 104.33 مليون خط بنهاية يوليو 2023، مقارنة ب 103.64 مليون خط بنهاية يونيو 2023 و98.76 مليون خط بنهاية يوليو 2022.

مصلحة الضرائب: شركات عالمية فى مصر طلبت الانضمام لمنظومة احتساب ضريبة الأجور

كشفت الدكتورة رشا عبد العال، نائب أول رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك شركات عالمية طلبت الانضمام لمنظومة توحيد حساب ضريبة الأجور والمرتبات، قبل صدور قرارات بالزامها بذلك؛ مما يشير لأهميتها وعدالتها

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.01% بختام جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه عند مستوى 1.560 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 91.14 دولار لخام برنت و87.03 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين 91.14 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.03 دولار للبرميل حيث تراجعت الأسعار اليوم.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى الأسواق 2470 جنيها للجرام، وسط استمرار الصعود في سعر أونصة الذهب عالميًا لتقترب من مستوى ألفين دولار.

"التعاون الدولى" تنشئ منصة موحدة لعرض كل الأدوات التمويلية الميسرة للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق مشروع «مراكز الغذاء الخضراء»، الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لأول مرة في مصر، حيث يُطلق المشروع الأول من نوعه في محافظة الإسماعيلية ليتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة، وكليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.